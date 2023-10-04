ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي قمة الجولة التاسعة من موسم 2023-2024، تترقب الجماهير مواجهة ديربي جدة، وهي مباراة الاتحاد والأهلي، والتي تقام على ملعب "الجوهرة المشعة".

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الأهلي يحاول العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي المخيب مع الاتفاق، والذي رفع رصيد "الراقي" إلى 16 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

أما الاتحاد، الساعي إلى الحفاظ على لقبه، فقد تعادل هو الآخر سلبيًا مع الفيحاء في الجولة الماضية، وفرط في فرصة استعادة الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة خلف الهلال المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والأهلي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الجمعة 6 أكتوبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC Sports 1 HDSSC Sports 5 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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