ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يلعب الأهلي أمام كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والذي يقام على مركب محمد الخامس في المغرب.

المارد الأحمر وصل إلى النهائي بعد التغلب على الترجي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي، وعينه الآن على الفوز بالنهائي للحصول على اللقب العاشر له والثاني على التوالي.

على الجانب الآخر، كايزر تشيفز والذي يعد مفاجأة البطولة نجح في إقصاء الوداد المغربي من نصف النهائي بعد الفوز عليه بهدف دون رد، ويريد مواصلة صناعة الإنجاز ومعانقة الأميرة السمراء وخطف اللقب من الشياطين الحمر.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على شاشتها حصريًا في الشرق الأوسط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز هي القناة الرابعة، وسينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بما يقرب من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - كايزر تشيفز السبت 17 يوليو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس وللقناة الرابعة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح beIN SPORTS HD 4 نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3 يوتلسات 8 غرب 11054 أفقي 27500 2/3

كيف تتابع مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز عبر الإنترنت، فيجب عليك الاشتراك في خدمة بي إن كونكت الخاصة بمجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط.

لكن لديك طريقة أخرى لمتابعة أحداث المباراة، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول، والتي ستتيح لك متابعة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.