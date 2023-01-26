ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2022؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2022 التي يستضيفها المغرب في شهر فبراير

بدأ العد التنازلي لانطلاق نسخة كأس العالم للأندية 2022، والتي يستضيفها المغرب للمرة الثانية في التاريخ.

ومن المنتظر أن تنطلق النسخة الحالية بداية من يوم 1 فبراير 2023 وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته، على ملعبي طنجة الكبير والأمير مولاي عبدالله.

ويشارك في النسخة الحالية ثلاثة فرق عربية، من أصل سبعة فرق تشارك في البطولة، وهم الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد المغربي، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وبطبيعة الحال وفي ظل مشاركة الفرق العربية القوية، سيطمح الجميع إلى متابعة البطولة التي يُتوقع لها أن تكون مليئة بالإثارة والحماس، سواء من الملعب أو من خلف شاشات التلفاز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على طريقة مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية 2022.

متى ينطلق كأس العالم للأندية 2022؟

كما ذكرنا سابقًا ستكون ركلة البداية في كأس العالم للأندية يوم 1 فبراير، بمباراة الدور الأول بين الأهلي وأوكلاند سيتي، وستكون المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 11 من الشهر ذاته.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ومن جانبها أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة حصرية عبر قنوات SSC.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

قناة SSC المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات والنايل سات تأتي عبر الترددات الآتية:-

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح عرب سات 11747 / 12418 أفقي 27500 5\6 نايل سات 12523 أفقي 27500 3\4

لكن قد تنقل الشبكة مباريات كأس العالم للأندية 2022 عبر مجموعتها المشفّرة، في انتظار التأكيد الرسمي للأمر.

ما هو تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2022؟

يمكن استقبال قنوات المغربية الرياضية على قمر النايل سات عن طريق التردد 11157، وبمعدل استقطاب: عمودي، ومعدل ترميز: 27500.

وعلى قمر عرب سات، بتردد 12683، وبمعدل استقطاب عمودي وبمعدل ترميز: 27500.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11157 عمودي 27500 عرب سات 12683 عمودي 27500

كيف يمكن متابعة كأس العالم للأندية 2022 عبر الإنترنت؟

إن لم تتمكن من مشاهدة المباريات عبر التلفاز يمكنك متابعة البث المباشر لمباريات البطولة عن طريق موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.