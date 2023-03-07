ما هي الفرق المشاركة في كأس العرب للأندية 2023؟

تعرف على الفرق المشاركة في كأس العرب للأندية 2023 وما هو نظام المسابقة وموعد انطلاقها؟

اكتملت الصورة النهائية للبطولة العربية للأندية 2023 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية في أدوارها النهائية.

وتم تحديد مسارات البطولة وقادة المجموعات بعد قرعة جرت في العاصمة السعودية الرياض وحضرها وأشرف عليها حفنة من أساطير الرياضة العربية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية تجمع بين النصر السعودي والزمالك المصري إذ وقع العملاقان في مجموعة واحدة بالمسابقة.

هذه المواجهة سيكون لها وقع مختلف بعد انضمام البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية 2023..

البطولة العربية للأندية 2023: النظام الجديد، المواعيد، الجوائز المالية والفرق المشاركة وكل ما تريد معرفته

ما هي الفرق المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية 2023؟

بشكل نهائي، يشارك 37 فريقًا من البلدان العربية المختلفة في بطولة كأس العرب للأندية 2023، على أن يتم انتقاء 32 فريقًا يتم بينهم لعب دور أول ثم دور ثانٍ يوصل إلى انتقاء 6 فرق تضاف إلى 10 فرق ضمنت موقعها في دور المجموعات.

الفرق المشاركة في البطولة هي الآتي:-

الدولة الفرق المشاركة السعودية الهلال - النصر - الاتحاد - الشباب المغرب الوداد - الرجاء - الجيش الملكي تونس الترجي - الصفاقسي - الاتحاد المنستيري الجزائر شباب بلوزداد - شبيبة الساورة مصر الزمالك - طلائع الجيش قطر السد - قطر العراق الشرطة - القوة الجوية عمان السيب - النهضة ليبيا الاتحاد - الأهلي السودان المريخ - الهلال البحرين المحرق - المنامة الإمارات الوحدة الأردن الشباب فلسطين شباب الخليل سوريا تشرين لبنان البرج موريتانيا نواذيبو الكويت الكويت اليمن فحمان

ما هي نتائج قرعة دور مجموعات كأس العرب للأندية 2023؟

بعد تحديد المسار النهائي للبطولة، وفرق مباريات الدورين الأول والثاني المؤهلين لدور المجموعات، أسفرت قرعة كأس العرب للأندية 2023 عن المجموعات الأربعة التالية:-

المجموعة الأولى

الترجي اتحاد جدة الشرطة العراقي فريق من (الهلال السوداني - المنامة البحريني - الصفاقسي التونسي - قطر القطري)

المجموعة الثانية

الهلال السعودي السد القطري الوداد المغربي فريق من (طلائع الجيش المصري - النهضة العماني - الأهلي الليبي - شباب الخليل الفلسطيني)

المجموعة الثالثة

النصر السعودي الزمالك المصري فريق من (المريخ السوداني.- تشرين السوري - القوة الجوية العراقي - الشباب السعودي) فريق من (فحمان اليمني - المحرق البحريني - السيب العماني - الاتحاد المنستيري التونسي)

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد الجزائري الرجاء المغربي فريق من (الجيش الملكي المغربي - الاتحاد الليبي - البرج اللبناني - الوحدة الإماراتي) فريق من (نواذيبو الموريتاني - شبيبة الساورة الجزائري - الشباب الأردني - الكويت الكويتي)

ما هو موعد بطولة كأس العرب للأندية 2023؟

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" في الصيف المقبل مع الإفصاح عن بعض التفاصيل المتعلقة بالجدولة ومواعيد المباريات وشكل الأدوار ونظام التأهيل.

تقارير مؤكدة تفيد بأن البطولة العربية ستقام في الفترة بين 20 يوليو 2023 و5 أغسطس 2023.

لكن ما أعلنه الاتحاد العربي بوضوح هو أن نظام البطولة سيكون من مرحلتين تأهيليتين ثم مرحلة نهائية تقام على الملاعب السعودية.

المرحلتان التأهيليتان تم الإعلان عن كل ما يتعلق بمواعيد المباريات فيهما خلال القرعة، وأتى هذا النظام كالتالي:-