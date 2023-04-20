ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في نصف نهائي موسم 2022-23 من بطولة الدوري الأوروبي ...

تزداد الإثارة والحماس في الدوري الأوروبي، مع تقدمنا في الأدوار واقترابنا من الأمتار الأخيرة من المسابقة ووصولنا إلى نصف النهائي، سينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق.

شهدت البطولة حتى الآن العديد من المفاجآت الغير متوقعة، مثل خروج مانشستر يونايتد، ومن قبله برشلونة وآرسنال.

والآن يتنافس أربعة فرق على اللقب الغالي، الذي لن يكون تحقيقه سهلًا في ظل ارتفاع المستوى وشدة التنافس بين كافة الفرق.

وسنستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23.

ما هي الفرق المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23؟

حجز روما مقعده في نصف نهائي البطولة، بعد تغلبه على فينورد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولحق به مواطنه يوفنتوس بعد التغلب على سبورتينج لشبونة بهدفين لهدف.

وفاز إشبيلية على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين، ووصل باير ليفركوزن إلى نصف النهائي بعد التغلب على سانت جيلواز، بالنتيجة ذاتها.

الفريق روما باير ليفركوزن يوفنتوس إشبيلية

ما هي مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23؟

سيلعب يوفنتوس أمام إشبيلية، ويواجه روما نظيره باير ليفركوزن، في مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-23.

ما هو موعد دور نصف النهائي للدوري الأوروبي 2022-23؟

ستكون مباريات الذهاب يوم الخميس 11 مايو 2023، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخميس 18 من الشهر ذاته.