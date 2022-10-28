ما هي الفرق المتأهلة إلى دور 16 من الدوري الأوروبي 2022-23؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الأوروبي.

يقترب دور المجموعات من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الأوروبي من نهايته، وقد ضمنت بالفعل بعض الأندية مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

يتأهل عن كل مجموعة صاحب المركز الأول مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى ملحق دور الـ 16 ليواجه فريق من أصحاب المركز الثالث من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وينتقل صاحب المركز الثالث في مجموعته ببطولة الدوري الأوروبي، ليشارك في ملحق دور الـ 16 من مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الأوروبي.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-23؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من الدوري الأوروبي:

المجموعة الفريق الأولي لم يتحدد بعد الثانية لم يتحدد بعد الثالثة لم يتحدد بعد الرابعة لم يتحدد بعد الخامسة لم يتحدد بعد السادسة لم يتحدد بعد السابعة لم يتحدد بعد الثامنة لم يتحدد بعد

ما هو نظام قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي 2022-23؟

ستقام في البداية قرعة ملحق دور الـ 16 من البطولة، بمواجهة فريق من أصحاب المركز الثاني في الدوري الأوروبي، مع أحد أصحاب المركز الثالث من دوري أبطال أوروبا، وبعد نهاية مباريات الملحق ستقام قرعة دور الـ 16.

كما لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ما هو موعد دور الـ16 للدوري الأوروبي 2022-23؟

ستقام مباريات ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، يومي 16 و23 فبراير 2023، وبعدها ستقام مباريات دور الـ 16 يومي 9 و16 مارس.

أما مباريات ربع النهائي ستكون يومي 13 و20 أبريل، بينما نصف النهائي يومي 11 و18 مايو.

وسيكون النهائي يوم 31 مايو 2023.