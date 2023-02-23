تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الأوروبي.

انتهت مباريات ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي الأوروبي موسم 2022-23، وتعرفنا بالفعل على الأندية التي ضمنت مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

ويُعد دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تأهلت مباشرة إلى دور الـ16، واكتمل نصاب دور الـ 16، بثمانية فرق تأهلت من الملحق.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الأوروبي.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-23؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من الدوري الأوروبي:

الفريق آرسنال فنربخشة ريال بيتيس سانت جيلويسي ريال سوسييداد فينورد فرايبورج فيرينتسفاروشي مانشستر يونايتد يوفنتوس باير ليفركوزن روما إشبيلية سبورتينج لشبونة أونيون برلين شاختار

ما هو نظام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي 2022-23؟

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في دور الـ16، وكذلك لا يمكن أن يلتقي فريقان تصدرا مجموعتهما في دور المجموعات.

وستخوض الفرق متصدرة مجموعتها في دور المجموعات، مباريات الذهاب على أرضها في هذا الدور.

ما هو موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي؟

موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي، هو يوم الجمعة 24 فبراير 2023.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت السعودية.

الحدث القنوات الناقلة الموعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي beIN Sports الإخبارية

UEFA Youtube الجمعة 24 فبراير 2023،

13:00 مصر، 14:00 السعودية

ما هو موعد مباريات دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2022-23؟

ستكون مباريات الذهاب يوم الخميس 9 مارس 2023، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخميس 16 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن تكون قرعة ربع ونصف النهائي يوم الجمعة 17 مارس 2023.