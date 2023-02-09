ما هي الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2022؟

تعرف على قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2022 وعلى كم يحصل كل فريق مشارك في البطولة؟

مباراتان تفصلاننا عن نهاية كأس العالم للأندية 2023 والتي شهدت إثارة كبيرة للغاية وأداء رائعًا من الثنائي العربي الهلال السعودي والأهلي المصري.

كلا الفريقين أمامهما مباراة مصيرية، فالهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية من أجل إحداث مفاجأة غير مسبوقة إذ لم يسبق لفريق أن هزم ريال مدريد في هذه المسابقة منذ نظامها الجديد والذي لا يزال ساريًا والذي تم تشكيله في 2005.

أما الأهلي المصري فأمام مباراة أخيرة ضد فلامنجو البرازيلي لتتويج مشوار المارد الأحمر ببرونزية رابعة في تاريخه وثالثة تواليًا على مستوى المسابقة التي باتت مرتبطة لدى جماهير القلعة الحمراء بالأداء الجيد للاعبيها.

من الجوانب الهامة المتعلقة بهذه البطولة هو نظام المكافآت المالية الذي يمنح للفرق المشاركة حسب بلائها في هذه المسابقة.

ما هو مجموع جوائز كأس العالم للأندية 2023؟

يبلغ مجموع الجوائز التي ستقدم للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 وهي: "الوداد المغربي - الهلال السعودي - الأهلي المصري - ريال مدريد الإسباني - سياتل ساوندرز الأمريكي - فلامنجو البرازيلي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي" نحو 16.5 مليون دولار.

ما هي جوائز الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

سيحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يتحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.