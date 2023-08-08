تعرف على كافة البطولات التي سيلعبها ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في 2023..

أثار انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي المزيد من الاهتمام بكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الوطن العربي.

البطولات في الولايات المتحدة ونظامها كان مجهولًا بعض الشيء بالنسبة للمتابعين على الصعيد العربي، لكن انتقال ميسي إلى الفريق الذي يرأسه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام جعل هناك اهتمامًا بمعرفة البطولات التي يشارك فيها النجم الأرجنتيني.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نستعرض كافة البطولات التي سيخوضها ميسي مع إنتر ميامي في 2023، والبطولات التي قد يلعبها في المستقبل أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

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ما هي البطولات التي سيلعبها ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في 2023؟

يضمن ميسي حتى الآن المشاركة في ثلاث بطولات رفقة إنتر ميامي في 2023، مع احتمالية زيادة ذلك العدد إلى أربع بطولات في 2024.

البطولات التي سيلعبها ميسي مع إنتر ميامي في 2023 هي الدوري الأمريكي، وبطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة كأس الدوريات الأمريكية.

الدوري الأمريكي

يتنافس في الدوري الأمريكي "MLS" إجمالي 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.

إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبي المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.

تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.

حاليًا، فإن إنتر ميامي يحتل المركز الأخير في دوري المؤتمر الشرقي، برصيد 18 نقطة بفارق 12 نقطة خلف دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع، وآخر من يدخل التصفيات على اللقب.

كأس الولايات المتحدة المفتوحة

بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، هي البطولة الأقدم في كرة القدم في البلاد، حيث انطلقت للمرة الأولى في 1914.

بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة هي بطولة كأس تقليدية، تشهد مشاركة فرق من دوري "MLS" ودوريات أدنى في كرة القدم الأمريكية وحتى فرق الهواة.

ويحصل الفائز باللقب على جائزة قدرها 300 ألف دولار أمريكي ويتأهل إلى دوري أبطال "كونكاكاف".

وفي الوقت الحالي، فإن إنتر ميامي سيخوض نصف النهائي أمام إف سي سينسيناتي يوم 23 أغسطس.

كأس الدوريات الأمريكية

بدأ ميسي مسيرته بالفعل مع إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات الأمريكية، وهي بطولة سنوية يتواجه فيها كل فرق الدوري الأمريكي مع جميع فرق الدوري المكسيكي، وبعض الفرق الكندية.

ميسي تمكن بالفعل من قيادة إنتر ميامي إلى الدور ربع النهائي في البطولة، في انتظار ما تبقى من مباريات.

ما هي البطولات التي قد يلعبها ميسي مع إنتر ميامي مستقبلًا؟

إنتر ميامي أمام فرصة التأهل إلى دوري أبطال كونكاكاف 2024، حيث سيشارك 27 فريقًا في خمس جولات إقصائية مباشرة.

وعلى الرغم من أن إنتر ميامي بعيد تمامًا عن التأهل عبر الدوري الأمريكي، لكنه قد يحصد تذكرة خوض البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للأندية إذا ما فاز بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة.