ما هي أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟

تعرف على أكثر اللاعبين زيادة في القيمة السوقية خلال صيف 2021

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.

ونجح الكثير من اللاعبون من الظهور بشكل مميز في بطولة اليورو أو كوبا أمريكا، وعلى رأسهم لاعبي منتخبات إيطاليا وإنجلترا، وإسبانيا والأرجنتين وغيرهم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في صيف 2021؟

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من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟

النجم البرازيلي بيدري، والذي تألق مع برشلونة في الموسم الماضي، ثم مع إسبانيا في بطولة يورو 2020، واصل تألقه وتألق مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو وارتفعت قيمته السوقية من 70 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.

وبخلاف بيدري تألق العديد من النجوم هذا الصيف، ما تسبب في زيادة واضحة بقيمتهم السوقية، ومن بينهم لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وكييزا لاعب يوفنتوس، وميكيل دامسجارد نجم منتخب الدنمارك ونادي أتالانتا.