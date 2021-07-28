ما هي أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من تألقوا في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.
ونجح الكثير من اللاعبون من الظهور بشكل مميز في بطولة اليورو أو كوبا أمريكا، وعلى رأسهم لاعبي منتخبات إيطاليا وإنجلترا، وإسبانيا والأرجنتين وغيرهم.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في صيف 2021؟
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من صاحب أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
النجم البرازيلي بيدري، والذي تألق مع برشلونة في الموسم الماضي، ثم مع إسبانيا في بطولة يورو 2020، واصل تألقه وتألق مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو وارتفعت قيمته السوقية من 70 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.
وبخلاف بيدري تألق العديد من النجوم هذا الصيف، ما تسبب في زيادة واضحة بقيمتهم السوقية، ومن بينهم لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وكييزا لاعب يوفنتوس، وميكيل دامسجارد نجم منتخب الدنمارك ونادي أتالانتا.
|اللاعب
|القيمة السابقة
|القيمة الحالية
|بيدري
|70 مليون يورو
|80 مليون يورو
|فيدريكو كييزا
|60 مليون يورو
|70 مليون يورو
|كليفن فيليبس
|30 مليون يورو
|40 مليون يورو
|لوك شاو
|35 مليون يورو
|42 مليون يورو
|لويس دياز
|18 مليون يورو
|25 مليون يورو
|ميكيل دامسجارد
|13 مليون يورو
|20 مليون يورو
|يواكيم ماهيلي
|13 مليون يورو
|19 مليون يورو
|ديكلان رايس
|65 مليون يورو
|70 مليون يورو
|جانلويجي دوناروما
|60 مليون يورو
|65 مليون يورو
|هاري ماجواير
|45 مليون يورو
|50 مليون يورو
|داني أولمو
|45 مليون يورو
|50 مليون يورو
|جورجينو
|40 مليون يورو
|45 مليون يورو
|بيير هويبيرج
|35 مليون يورو
|40 مليون يورو
|كريستيان روميرو
|30 مليون يورو
|35 مليون يورو
|لوكاس باكيتا
|30 مليون يورو
|35 مليون يورو