ما هي أعلى 5 مباريات في إيطاليا من حيث عوائد بيع التذاكر؟

ديربي ميلانو حطم الأرقام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبحت مباراة ديربي ميلانو بين ميلان وضيفه الإنتر مساء اليوم على ملعب سان سيرو هي الأعلى في تاريخ الدوري الإيطالي من حيث عوائد بيع التذاكر، إذ جمع ميلان 5.8 مليون يورو.

وتفوقت مباراة الديربي مساء اليوم على لقاء الإنتر ضد يوفنتوس على نفس الملعب في ميلانو خلال الموسم الماضي 2017-2018، والتي حققت 5.2 مليون يورو.

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ولم يغب فريقا ميلانو عن المباريات الخمسة الأعلى من حيث عوائد بيع التذاكر، إذ أقيمت تلك المباريات الخمسة جميعًا على ملعب سان سيرو في ميلانو، والذي تتخطى سعته الرسمية حاجز الـ80 ألف مشجع.

وتواجدت في المركز الثالث مواجهة ميلان ضد يوفنتوس في الموسم الجاري بجمعها 5.1 مليون يورو، ثم ديربي ميلانو في ذهاب الموسم الحالي وجمع 5.02 مليون يورو، أما المباراة الخامسة فكانت مباراة الإنتر ضد الميلان في الديربي أيضًا لموسم 2017-2018 وجمعت 4.8 مليون يورو.

ويدخل ميلان وإنتر لقاء الليلة وكلاهما يسعى للفوز لتعزيز موقفه في الصراع الشرس لاحتلال المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يتواجد الروسونيري حاليًا في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن جاره في المركز الرابع.