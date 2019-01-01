الإنتر يجتمع مع ريال مدريد ويُبلغه سعر إيكاردي

هل أوقف زيدان العملية؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن مساعي ريال مدريد للتعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر جدية للغاية، إذ أفادت صحيفة آس الإسبانية أن ممثلين عن النادي تواصلوا بالفعل مع النادي الإيطالي وعرفوا منه سعر المهاجم الإيطالي.

ومن المتوقع أن يدخل الريال سوق الانتقالات الصيفي القادم بقوة لتعزيز الصفوف وتجديدها، خاصة في مركز المهاجم المتقدم، وفيما يبدو هاري كين هو المفضل لدى إدارة النادي لكن المطالب المالية المبالغ بها من جانب توتنهام والمقدرة بـ350 يورو قد تُوجهه لأهداف أخرى أبرزها إيكاردي.

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ويعيش إيكاردي أزمة كبيرة في ميلانو، إذ لم يلعب أي دقيقة مع الإنتر منذ سحب شارة القيادة منه خلال فبراير الماضي، ويبدو أن الانفصال هو النتيجة الأقرب للطرفين خاصة مع فشل مفاوضات تجديد عقد المهاجم بسبب تعنت زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا حسب قول المسؤولين في النادي اللومباردي.

الصحيفة الصادرة من مدريد أوضحت أن الإنتر تواصل بالفعل الأسبوع الماضي مع ممثلين عن النادي الإسباني وأبلغوهم أن سعر اللاعب الأرجنتيني يُقدر بـ80 مليون يورو، وهو قابل للزيادة في حال دخلت أندية أخرى ونافست الملكي على ضمه خاصة نابولي ويوفنتوس.

وأضافت آس أن وفدًا من الريال كان يُفترض أن يصل ميلانو هذا الأسبوع للجلوس مع إيكاردي وواندا نارا للتعرف على الوضع جيدًا وكذلك طلبات اللاعب، لكن قدوم زين الدين زيدان أوقت تلك الرحلة، إذ من المتوقع أن يُؤخد رأيه أولًا في الصفقة قبل مواصلة العمل عليها.