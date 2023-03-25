ما هو موعد توقف دوري روشن السعودي في رمضان؟ ومتى يعود؟

تعرف على موعد توقف دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، في رمضان موعد عودته من جديد بعد التوقف....

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يشهد دوري روشن السعودي موسم 2022-23، إثارة كبيرة وتنافس شديد بين كافة الفرق، سواء على القمة لتحقيق اللقب أو الهروب من مراكز الهبوط والاستمرار مع الكبار في الموسم المقبل.

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التنافس بلغ أشده على القمة والصدارة بين الاتحاد والنصر، ويأتي من بعدهم الشباب والهلال، والحال لا يختلف كثيرًا في الهروب من مناطق الهبوط، بين الخليج، العدالة والوحدة، فكافة الفرق في الدوري تقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

ولكن ستتوقف تلك المتعة قليلًا، لالتقاط الأنفاس في شهر رمضان الكريم، أعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد توقف دوري روشن السعودي في رمضان، وموعد عودته عقب عيد الفطر.

ما هو موعد توقف دوري روشن السعودي في رمضان؟

عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، ستعود منافسات الدوري من جديد يوم السبت الأول من أبريل بمباراة مؤجلة بين الهلال والخليج، على أن تنطلق الجولة الـ 22 يوم الثلاثاء 4 من الشهر ذاته بمباراة الاتحاد وضمك.

وبعد ذلك ستتوقف مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، عقب مباراة الباطن والهلال، في الجولة الـ 24 من الدوري، يوم 14 أبريل 2023.

متى تعود مباريات دوري روشن السعودي بعد توقف رمضان؟

عقب نهاية إجازة رمضان وعيد الفطر، ستعود الإثارة من جديد يوم 27 أبريل 2023، بقمة كبيرة على مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي ستجمع بين الاتحاد والشباب، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

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