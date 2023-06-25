ما هو راتب مارسيلو بروزوفيتش في النصر؟ وما قيمة الصفقة؟

تعرف على تفاصيل صفقة مارسيلو بروزوفيتش للنصر، راتبه، وقيمة انتقاله، وفشل رحيله إلى برشلونة..

أصبح نادي النصر على أعتاب الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب نادي إنتر ميلانو الإيطالي، ليكون أول صفقات العالمي الصيفية 2023.

العالمي نجح في التوصل لاتفاق مع بروزوفيتش، من أجل تدعيم خط وسط الفريق، بعد قرار عدم تجديد عقد البرازيلي لويز جوستافو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

ما هو راتب بروزوفيتش مع النصر؟

كشف الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن بروزوفيتش سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو.

ومن المقرر أن يقوم اللاعب الكرواتي بتوقيع عقدًا مع نادي النصر، سيمتد إلى 3 سنوات قادمة.

ما قيمة صفقة انتقال مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر؟

شهدت الفترة الماضية مفاوضات كثيفة من جانب نادي النصر، من أجل الفوز بسباق التعاقد مع بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

واتفق نادي النصر مع إنتر ميلانو على دفع 23 مليون يورو، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ما هي الفرق التي نافست النصر على ضم مارسيلو بروزوفيتش؟

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع بروزوفيتش خلال الأيام الماضية، في محاولة للتعاقد معه، ولكن الوضع الاقتصادي للنادي كان سببًا في عدم تقدير عرضًا يُضاهي عرض النصر.

وحاول مسؤولو برشلونة خلال الفترة الماضية إقناع بروزوفيتش، عن طريق المدرب تشافي هيرنانديز وماتيو أليماني مدير الكرة بالنادي الإسباني، ولكن العرض السعودي كان أقوى من إرادة الجميع.

ما هو عمر مارسيلو بروزوفيتش؟ وما هو مركزه في الملعب؟

يبلغ بروزوفيتش من العمر 30 عامًا، مما يعني أنه قادرًا على الاستمرار مع النصر لمدة قد تزيد عن 3 سنوات قادمة.

ويلعب بروزوفيتش في خط الوسط المحور، وسيكون من أفضل بديل للبرازيلي لويز جوستافو.