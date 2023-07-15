ما هو راتب فابينيو في الاتحاد؟ وما قيمة الصفقة؟

تعرف على تفاصيل صفقة فابينيو للاتحاد وراتبه، وقيمة انتقاله وديانته ومركزه في الملعب.

أكدت عدة مصادر أن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو من صفوف ليفربول إلى نظيره الاتحاد السعودي قد تمت بشكل نهائي بعد الحصول على موافقة اللاعب النهائية.

الصفقة ستكون نقلة نوعية لوسط ملعب الاتحاد، بعد أن نجح الفريق في ضم الفرنسي نجولو كانتي سابقًا في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ما هو راتب فابينيو في الاتحاد؟

بحسب ما أكد الصحفي نيكولو شيرا، فالنجم البرازيلي قد اتفق مع الاتحاد على الحصول على مبلغ يقدر بحوالي 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكد كذلك أن الاتفاق يقضي بأن يوقع اللاعب على عقدًا مدته ثلاث سنوات في صفوف بطل دوري روشن السعودي الحالي، بإجمالي 75 مليون يورو في ثلاث مواسم.

وكان اللاعب يحصل على راتب أسبوعي حوالي 200 ألف يورو في صفوف ليفربول، وهو ما يصل إلى حوالي 11 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أن عقده في الاتحاد تجاوزت قيمته ضعف ما كان يحصده في الريدز.

ما هو عرض الاتحاد المقدم إلى ليفربول للتعاقد مع فابينيو؟

صفقة انتقال فابينيو إلى صفوف الاتحاد لن تكون مجانية كما كان الحال في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما قبل عدة أسابيع، فاللاعب عقده مستمر في ليفربول حتى 2026.

لذلك وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" فأن النادي السعودي قد تقدم بعرض قيمته 40 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب من الريدز.

ما هو عمر فابينيو؟ وما هو مركزه في الملعب؟

فابينيو من مواليد الـ 23 من أكتوبر عام 1993 أي أنه يبلغ 29 عامًا عند كاتبة تلك الأسطر بالتزامن مع انضمامه للاتحاد بطل دوري روشن السعودي.

ويلعب النجم البرازيلي كلاعب خط وسط مدافع، لكنه أيضًا يستطيع اللعب في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن، ووسط الملعب، أي أنه سيوفر الكثير من الخيارات للمدرب نونو سانتو.

ما هي ديانة فابينيو؟

النجم البرازيلي لا يخفي ديانته كما يفعل الكثير من نجوم كرة القدم، فبحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك" فهو مسيحي متدين، ويلتزم بتعليمات ديانته.