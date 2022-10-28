تعرف على تاريخ مواجهات جوزفالدو فيريرا مع الزمالك أمام الأهلي في البطولات المختلفة....

يستعد الأهلي والزمالك، لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، وستكون المباراة المرتقبة بينهما هي الـ 124 في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولات المختلفة.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بوجود جوزفالدو فيريرا، على مقعد المدير الفني للفريق، وهو المدرب الذي نجح في تحقيق ثنائية الدوري والكأس مع الفارس الأبيض في موسم 2014-15، ومعه تحسن الأداء بشكل كبير.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد لعب 20 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعد لعب 17 مباراة.

وتأمل جماهير الأهلي، في الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة التقدم نحو قمة الدوري، على الجانب الآخر جماهير الزمالك تريد الفوز بالمباراة للاحتفاظ بالصدارة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات جوزفالدو فيريرا أمام الأهلي في البطولات المختلفة.

ما هو تاريخ مواجهات جوزفالدو فيريرا مع الزمالك أمام الأهلي؟

سبق وأن التقى فيريرا أمام الأهلي ثلاث مرات، عندما كان مدربًا للزمالك في الولاية الأولى، في ثلاث بطولات مختلفة، حقق الفوز في مباراة وخسر في اثنتين.

المباراة الأولى التي جمعت فيريرا أمام الأهلي كانت في يوليو 2015 أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري، وحينها فاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ولكن بعد شهرين وتحديدًا في 21 سبتمبر، تمكن فيريرا من الثأر لهزيمته الأولى، بالفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر بالنتيجة ذاتها.

وفي منتصف أكتوبر لعام 2021، خسر فيريرا مع الزمالك أمام الأهلي، لقب السوبر المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

ولأول مرة تنتهي مباراة بين الزمالك عندما يقوده فيريرا أمام الأهلي، بالتعادل في يونيو 2022 عندما انتهت المباراة بهدفين لكل فريق.

وعاد فيريرا وفاز على الأهلي من جديد في يوليو 2022، بهدفين لهدف في نهائي كأس مصر نسخة 2020-21.

الموسم المباراة البطولة النتيجة 2014-15 الأهلي - الزمالك الدوري المصري 0-2 2014-15 الأهلي - الزمالك نهائي كأس مصر 2-0 2014-15 الأهلي - الزمالك السوبر المصري 2-3 2021-22 الأهلي - الزمالك الدوري المصري 2-2 2020-21 الأهلي - الزمالك نهائي كأس مصر 2-1 2021-22 الأهلي - الزمالك السوبر المصري 0-2

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

جمعت 245 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 106 وانتصر الزمالك في 59.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 124 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الثاني لموسم 2021-22 في الدوري المصري، انتهت بهدفين لكل فريق.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 47 انتصارًا مقابل 27 فوزًا للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 50 مناسبة.