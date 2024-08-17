ما هو تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بجميع البطولات؟

تعرف على تاريخ المواجهات بين الهلال والنصر في الدوري السعودي وجميع البطولات الأخرى..

دائمًا ما ينتظر كل موسم عشاق الكرة السعودية والعربية، ديربي الرياض بين الهلال والنصر فهو واحد من أقوى الديربيات العربية والسعودية، لما في تلك المباراة من حماس وإثارة.

وتأتي مباريات الفريقين دائما على صفيح ساخن، ولا تخضع للتوقعات، ويكون الانتصار حاضرا لكل فريق على الآخر مهما كانت فوارق المستويات الفنية بينهما.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الهلال والنصر، ومن الهداف التاريخي لديربي الرياض.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

على مستوى الدوري السعودي، التقى الهلال والنصر في 118 مباراة، فاز الهلال في 43 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويًا في 33 مباراة.

هذه الأرقام توحي بمستوى التنافسية القوي بين الفريقين العريقين في مسابقة الدوري السعودي.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بكافة البطولات؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 178 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 71 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 46 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

البطولة عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز النصر التعادل الدوري السعودي 118 43 42 33 كأس الملك 20 10 5 5 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 4 3 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0 كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 1 0 1 0 الإجمالي 178 71 61 46

من الهداف التاريخي لمباريات الهلال والنصر؟

يتصدر ماجد عبد الله أسطورة النصر، قائمة هدافي ديربي الرياض برصيد 21 هدفًا، ويأتي خلفه محمد السهلاوي لاعب النصر السابق بـ 17 هدفًا، وفي المركز الثالث محمد سعد العبدلي برصيد 16 هدفًا.

ويعد سامي الجابر هو هداف الهلال في تاريخ مواجهات ديربي الرياض، إذ تمكن من هز شباك النصر في 10 مناسبات، وخلفه ياسر القحطاني بتسعة أهداف.

وانضم كريستيانو رونالدو لقائمة المسجلين في الديربي بتسجيله هدفين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، لكن أول هدف رسمي له كان في نهائي السوبر السعودي في أغسطس 2024.