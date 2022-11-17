ما هو تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم؟

تعرف على تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم وأرقام مشاركات أسود الأطلس السابقة في المونديال قبل المشاركة في نسخة 2022.

يشارك منتخب المغرب، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال، خاصة أن مجموعته قد تكون في المتناول.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب المغربي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لأسود الأطلس، مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

ويتشارك أسود الأطلس مع كل من تونس والسعودية في الرقم القياسي لأكثر المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.

المنتخب المغربي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ما هو تاريخ العرب في كأس العالم؟

في التقرير التالي نستعرض ما ينبغي معرفته عن تاريخ المغرب في كأس العالم رقميًا وبالتحليل للأداء في كل مشاركة.

ما هو تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم؟

المنتخب عدد المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز عدد المباريات عدد الأهداف المغرب 5 1970-1986-1994-1998-2018 دور الـ 16 16 11

مشاركة المغرب في كأس العالم 1970

شارك المنتخب المغربي لأول مرة في كأس العالم في نسخة 1970، ولكنه وده البطولة من دور المجموعات، بعد مشاركته في مجموعة قوية برفقة ألمانيا الغربية وبيرو وبلغاريا.

وخسر أسود الأطلس ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف، ثم من بيرو بثلاثية نظيفة، قبل التعادل مع بلغاريا بهدف لكل فريق.

احتلوا المركز الثالث في المجموعة وغادروا برأس مرفوعة باصمين على مشاركة لا تنسى لنسور قرطاج.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1970 3 2 6 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1986

عاد المنتخب المغربي إلى كأس العالم بعد 16عامًا، ليحقق أفضل انجاز له في البطولة عندما وصل إلى دور الـ 16.

وقعت المغرب في مجموعة صعبة ضمت كلًا من إنجلترا وبولندا والبرتغال، وتمكن أسود الأطلس من التعادل مع إنجلترا وبولندا سلبيًا، قبل تحقيق الفوز على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وفي دور الـ 16 ضرب المنتخب المغربي موعدًا مع ألمانيا الغربية، ولكن خسر أسود الأطلس بهدف دون رد.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1986 4 3 2 دور الـ 16

مشاركة المغرب في كأس العالم 1994

أوقعت القرعة منتخب المغرب في مونديال 1994 مع بلجيكا، السعودية، وهولندا، ولكن خسر أسود الأطلس جميع مبارياتهم في البطولة.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1994 3 2 5 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1998

بالرغم من تقديم أداء جيد من المغرب في مونديال 1998، إلا أن التعادل مع النرويج والفوز على اسكتلندا، لم يكن كافيًا للعبور إلى دور الـ 16، بعد الخسارة من البرازيل.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 1998 3 5 5 دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 2018

لم تكن القرعة رحيمة بمنتخب المغرب حين أوقعته في مجموعة واحدة مع إبران وإسبانيا، والبرتغال.

وخسر أسود الأطلس من إيران والبرتغال، قبل التعادل أمام إسبانيا بهدفين لكل فريق.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز المغرب 2018 3 2 4 دور المجموعات

من أكثر لاعبي المغرب مشاركة في كأس العالم؟

اللاعب عدد المباريات عدد النسخ مصطفى حاجي 6 2 (1994-1994) رشيد عزوزي 5 2 (1994-1994) عبد الكريم الحضريوي 5 2 (1994-1994) نور الدين النيبت 5 2 (1994-1994) الطاهر الخلج 5 2 (1994-1994) عزيز بودربالة 4 1 (1986) خليفة العابد 4 1 (1986)

من هداف المغرب في كأس العالم؟

يتصدر الثلاثي عبد الرزاق خيري، وصلاح الدين بصير، وعبد الجليل حدا، قائمة هدافي منتخب المغرب في كأس العالم بواقع هدفين لكل لاعب.