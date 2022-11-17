ما هو تاريخ منتخب تونس في كأس العالم؟

تعرف على تاريخ تونس في كأس العالم وأرقام مشاركات نسور قرطاج السابقة في المونديال قبل المشاركة في نسخة 2002.

يشارك منتخب تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد مشاركات سابقة لم يكتب له فيها الكثير من النجاح.

لكن هذا لا يعني أن تونس لا تتحلى بلحظات تاريخية في كأس العالم، فهي تعد أول منتخب عربي يحقق الفوز في كأس العالم عام 1978.

كما تتشارك مع كل من المغرب والسعودية في الرقم القياسي لأكثر المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.

ما هو تاريخ العرب في كأس العالم؟

في التقرير التالي نستعرض ما ينبغي معرفته عن تاريخ تونس في كأس العالم رقميًا وبالتحليل للأداء في كل مشاركة.

ما هو تاريخ تونس في كأس العالم؟

المنتخب عدد المشاركات سنوات المشاركة أفضل مركز عدد المباريات عدد الأهداف تونس 6 1978-1998-2002-2006-2018-2022 دور المجموعات 15 13

مشاركة تونس في كأس العالم 1978

دخل المنتخب التونسي تلك البطولة لأول مرة في 1978، وقدم أداء لا يستهان به ونجح في تقديم نسخة عربية مشرفة رغم خروجه من دور المجموعات.

ورغم وجوده في مجموعة نارية ضمت ألمانيا الغربية وبولندا والمكسيك، نجح نسور قرطاج في التغلب على المنتخب المكسيكي في مباراة لا تنسى 3-1 وهزموا من بولندا وتعادلوا مع ألمانيا الغربية.

احتلوا المركز الثالث في المجموعة وغادروا برأس مرفوعة باصمين على مشاركة لا تنسى لنسور قرطاج.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز تونس 1978 3 3 2 دور المجموعات

مشاركة تونس في كأس العالم 1998

عاد المنتخب التونسي إلى كأس العالم بعد 20 عامًا، وبجيل يقوده شكري الواعر الحارس التاريخي في الكرة التونسية.

وقعت تونس في مجموعة صعبة ضمت كلًا من إنجلترا وكولومبيا ورومانيا، حصد نسور قرطاج نقطة وحيدة من التعادل مع رومانيا متصدرة المجموعة والهزيمة من كل من إنجلترا وكولومبيا (2-0) و(1-0) على الترتيب.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز تونس 1998 3 1 4 دور المجموعات

مشاركة تونس في كأس العالم 2002

أوقعت القرعة منتخب تونس في مونديال 2002 مع المضيف الياباني إضافة إلى كل من بلجيكا وروسيا، وخرج التوانسة متذيلين المجموعة بنقطة وحيدة من التعادل مع بلجيكا.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز تونس 2002 3 1 5 دور المجموعات

مشاركة تونس في كأس العالم 2006

نزال عربي خالص شهدته نسخة 2006 في ألمانيا حين أوقعت القرعة تونس إلى جانب منتخب السعودية ليتعادلا 2-2 في مباراة لا تنسى.

لكن المنتخبين منيا بالهزيمة أمام كل من أوكرانيا وإسبانيا اللتين ضمنتا التأهل إلى الدور الثاني.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز تونس 2006 3 3 6 دور المجموعات

مشاركة تونس في كأس العالم 2018

لم تكن القرعة رحيمة بمنتخب تونس حين أوقعته في طريق كل من بلجيكا وإنجلترا ثالث ورابع النسخة ذاتها.

ولكن تونس سجلت في تلك النسخة انتصارها الثاني تاريخيًا في المونديال بالفوز على بنما 2-1 في مباراة أعاد من خلالها رفاق وهبي الخزري ذكريات مباراة المكسيك الشهيرة في 1978.

المنتخب البطولة عدد المباريات له عليه المركز تونس 2018 3 5 8 دور المجموعات

من أكثر لاعبي تونس مشاركة في كأس العالم؟

اللاعب عدد المباريات عدد النسخ رياض البوعزيزي 8 3 (1998-2002-2006) قيس غضبان 8 3 (1998-2002-2006) حاتم الطرابلسي 7 3 (1998-2002-2006) زبير بية 6 2 (1998-2002) علي بومنيجل 6 2 (2002-2006) راضي الجعايدي 6 2 (2002-2006) زياد الجزيري 6 2 (2002-2006)

من هداف تونس في كأس العالم؟

يتصدر مهاجم مونبلييه وهبي الخزري الذي يشارك في النسخة الثانية له بالمونديال قائمة هدافي تونس في كأس العالم، برصيد هدفين سجلهما في 2018 ولم يستطع أحد في التاريخ التونسي سواه تسجيل أكثر من هدف في كأس العالم.