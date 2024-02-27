ما هذه الثقة يا النصر! .. لويس كاسترو يتحدى لجنة الانضباط بشأن رونالدو!

رونالدو أثار جدلًا واسعًا بما فعله أمام الشباب

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فيما يترقب الإعلام والشارع الكروي السعودي قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم بشأن إشارة نجم النصر، كريستيانو رونالدو، الخارجة لجماهير الشباب خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، أقدم المدرب لويس كاسترو على خطوة تُمثل تحديًا لجميع المنتظرين!

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النجم البرتغالي رد على هتاف جمهور الشباب "ميسي ميسي" بإشارة خارجها أشعلت غضب الجماهير السعودية، غير النصراوية، ضده، وسط مطالبات إعلامية وجماهيرية بإيقافه وعدم التساهل معه خاصة أن لقطاته العصبية والغاضبة ضد الحكام حاضرة دومًا.

الإعلامي عبد العزيز العصيمي أشار عبر حسابه الرسمي على إكس إلى أن كاسترو اعتمد خلال تدريبات اليوم على رونالدو ضمن المجموعة الأساسية التي ستواجه الحزم يوم الخميس القادم في الجولة الـ22 من دروي روشن.

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المغردون عبر إكس رأوا أن تلك إشارة كبيرة على ثقة المدرب والنصر في مرور لقطة رونالدو وعدم تعرضه لأي إيقاف، وقد رجح العديد منهم عقابه بالغرامة المالية فقط، فيما ذهب البعض الآخر للتأكيد على أنه سيُوقف وأن القرار سيصدر غدًا وأن ما فعله المدرب ليس إلا استعدادًا عاديًا في ظل عدم صدور أي قرار من اللجنة المختصة حتى الآن.

يُشار إلى أن النصر سيلعب ضد الرائد ثم الأهلي في الجولتين التاليتين بعد مواجهة الحزم في دوري روشن.

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