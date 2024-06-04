ما موعد الموسم الجديد من الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الأوروبي، والأندية المتأهلة إلى نسخة 2024-2025..

تعد بطولة الدوري الأوروبي البطولة الثانية على الصعيد الأوروبي بالنسبة للأندية، ويتنافس دائمًا العديد من الفرق للحصول على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر.

نسخة 2023-2024 من الدوري الأوروبي شهدت منافسة ضارية انتهت بتتويج أتالانتا الإيطالي على حساب باير ليفركوزن الألماني.

في السطور التالية تعرف على موعد بداية الدوري الأوروبي 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في الدوري الأوروبي 2024-2025.

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2024-2025؟

ستبدأ مباريات الدور التأهيلي الأول من المرحلة السابقة للدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي 2024 -2025 يوم 11 يوليو 2024، ثم الدور التأهيلي الثاني يوم 25 يوليو 2024 ثم الدور التأهيلي الثالث يوم 5 أغسطس 2024 ثم الإقصائيات الأخيرة يوم 22 أغسطس 2024.

بينما تنطلق مرحلة دور المجموعات يوم 25 سبتمبر 2024.

الدور الموعد الدور التأهيلي الأول 11 يوليو 2024 الدور التأهيلي الثاني 25 يوليو 2024 الدور التأهيلي الثالث 5 أغسطس 2024 الإقصائيات التأهيلية 22 أغسطس 2024 دور المجموعات 25 سبتمبر 2024

ما نظام الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي الجديد 2024-2025؟

لا يختلف نظام الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عن دوري أبطال أوروبا، إلا أنّ الفارق في دوري المؤتمر الأوروبي هو تصنيف الفرق إلى 6 تصنيفات بحيث تكون المباريات بين 6 فرق وليس 8 كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ما هو نظام دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجديد؟

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الأوروبي 2024-2025؟

بشكل عام تأهلت الفرق التالية إلى الدوري الأوروبي 2024-2025، وينتظر وصول عدد الفرق وفق المشوار التأهيلي إلى 36 فريقًا بنفس نظام بطولة دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الجديدة..