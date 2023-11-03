ما قبل الإقالة .. محاولة أخيرة من تين هاج لإنقاذ وظيفته في مانشستر يونايتد!

وظيفة المدرب الهولندي على المحك في أولد ترافورد

قرر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، القيام بمحاولة أخيرة من أجل إنقاذ وظيفته داخل النادي الإنجليزي وسط شائعات الإقالة.

حالة من الفوضى يمر بها مانشستر في الفترة الأخيرة، بعد هزيمتين متاليتين بنتيجة 3/0 أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي ونيوكاسل بكأس الرابطة، ليشرف تين هاج على البداية الأسوأ في تاريخ النادي منذ ستة عقود بالتعرض للخسارة الثامنة في أول 15 مباراة بالموسم.

صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن بعض اللاعبين في يونايتد يشعرون بالغضب تجاه أسلوب تين هاج في إدارة الفريق، وقيامه بتفضيل بعض اللاعبين ومحاصرة الآخرين والتضييق عليهم.

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وأشارت إلى أن المدرب الهولندي حريص على حل مشكلات الفريق الداخلية، ومصمم على تحديد ومعالجة أي أزمة داخل بين اللاعبين أو الجهاز الفني لتصحيح الأوضاع.

ولذلك قام تين هاج بدعوة اللاعبين الكبار إلى اجتماعات فردية يومي الجمعة والسبت، حتى يدخل الفريق مواجهة فولهام القادمة بالدوري الإنجليزي بأفضل صورة ممكنة.

وفي سياق متصل قال الهولندي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"هناك حالة من الإيجابية بين اللاعبين، هم يريدون وضع الأمور في نصابها الصحيح، تعرضنا لنكستين كبيرتين ولكننا سنقاتل، غرفة الملابس لدينا تتمتع بالترابط والقوة".

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وأضاف:"نحن لا نفكر في أي سيناريوهات خارجية، علينا الفوز في كل مباراة ونحن نستعد لذلك بشكل جيد للغاية، وأنا متأكد من أن اللاعبين مستعدون لتنفيذ الخطة".

يذكر أن صحيفة "تايمز" البريطانية كشفت مؤخرًا عن إمكانية رحيل تين هاج عن يونايتد، مع وضع قائمة لخلافته يتصدرها الفرنسي زين الدين زيدان وروبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة.