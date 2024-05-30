ما صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم، ومن يغادرون ملعب "الاتحاد"..

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واحدًا من بين أكثر الأندية إنفاقًا في السنوات الأخيرة، ويسعى دائمًا إلى التعاقد مع أفضل لاعبين، سواء من داخل إنجلترا أو خارجها.

مانشستر سيتي واصل نجاحه في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2023-2024، بعدما حصد اللقب للموسم الرابع على التوالي، والسادس منذ وصول الإسباني بيب جوارديولا لتدريب الفريق.

وبالتأكيد يرغب مانشستر سيتي في مواصلة بسط سيطرته على كرة القدم الإنجليزية خلال موسم 2024-2025، ومن المرجح أن يدخل الفريق بشكل قوي لتعزيز فريقه في فترة الانتقالات الصيفية 2024.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف مانشستر سيتي في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى ملعب "الاتحاد".

ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

ما هي صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن مانشستر سيتي عن أي صفقة مبرمة إلى الآن عن موسم 2024-2025 بخلاف بعض الإعارات العائدة إلى صفوفه والتي سيكون على رأسها جواو كانسيلو وكلاوديو إتشيفيري وماكسيمو بيروني، على أن يتم البت في مصير هؤلاء اللاعبين خلال الميركاتو.

من يرحل عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

من المتوقع أن يرحل عن صفوف مانشستر سيتي بين اللاعبين المرتبطين بعقود معه، كل من الإنجليزي كالفن فيليبس والبرازيلي إيديرسون.

لكن بشكل عام، سيكون ملف بقاء المدرب بيب جوارديولا لما بعد عقده في 2025 الملف الأبرز في الميركاتو.