ما صفقات الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم المارد الأحمر؟

يطمح الأهلي المصري في جذب نجوم كبار إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024 وسط سعي المارد الأحمر لحصد كل البطولات الممكنة.

وارتبط اسم الأهلي بالعديد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي، لكن تظل الأولوية تدعيم مركز المهاجم بصفقة جديدة تنضم إلى الفلسطيني وسام أبو علي.

أيضًا يبدو اسم زين الدين بلعيد قريبًا من الحسم، في ظل الرحيل شبه المؤكد للدولي محمد عبد المنعم أهم لاعب في دفاع الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن صفقات الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية 2024..

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ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

كما ذكرنا سابقًا، يستهدف الأهلي بالأساس ضم قلب دفاع، مهاجم رأس حربة، وظهيرًا أيسر لاستبدال المصاب علي معلول..

أحمد أمين أوفا، أسامة فيصل، زين الدين بلعيد، ويحيى عطية الله، هم أبرز الأسماء التي يراهن عليها جمهور الأهلي المصري في هذا الميركاتو.

من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

من المرجح أن يرحل عن الأهلي كل من أنتوني موديست الذي لم يقنع الجمهور الأهلاوي إلى الآن، مع وجود تكهنات حول مستقبل المحترفين بيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو، كما أن أليو ديانج ومحمد عبد المنعم قد يكونان على رأس اللاعبين المغادرين للقلعة الحمراء بشكل شبه مؤكد.