ما سعر قميص رونالدو مع النصر؟ وكيف يمكن الحصول عليه؟

جول العربي
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr jerseyAl-Nassr / GOAL
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

كيف يمكن للمشجعين حول العالم الحصول على قميص رونالدو وما شكله؟

انضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، تمتد لعامين ونص طبقًا لإعلان النادي السعودي.

وأقيم حفل استقال وتقديم كريستيانو رونالدو على ملعب مرسول بارك مساء الثلاثاء والذي شهد امتلاء المدرجات.

ويسعى الجمهور لشراء قيمص كريستيانو رونالدو الجديد، وفي التقرير الآتي ننقل كل ما تريد معرفته عنه؟

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ما هو رقم قميص رونالدو مع النصر؟

يرتدي النجم البرتغالي القميص رقم 7، المعروف به دائمًا، التيشيرت الأساسي للنصر، أصفر اللون ذو أكمام وأكتاف زرقاء، بينما الزي الاحتياطي يكون لونه أزرق غامق، ذو خطوط مائلة ممتدة عبر القميص.

وظهر رقم القميص مع الإعلان الرسمي للنادي بالتعاقد مع اللاعب.

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كيف يمكن شراء قميص رونالدو مع النصر؟

يمكن للمشجعين الحصول على قميص اللاعب من الموقع الرسمي لنادي النصر السعودي، ويمكن أيضًا إضافة اسم ورقم رونالدو مقابل تكلفة إضافية.

ويبدأ النجم رونالدو اليوم أول تدريباته مع العالمي، بعد حفل تقديمه المقام على ملعب مرسول بارك.

ما هو سعر قميص رونالدو مع النصر؟

يبلغ سعر القميص الأول للنصر 299.9 ريال سعودي بينما يبلغ سعر القميص الاحتياطي 259.9 ريال سعودي.

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بينما يمكن شراء القميص الثالث أو الرابع مقابل 219.9 ريال سعودي فقط.

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