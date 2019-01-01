ما سر تعقد مفاوضات تجديد عقد آبراهام مع تشيلسي؟

بعد عدة أشهر من المفاوضات

أفادت التقارير الواردة من داخل نادي تشيلسي، أن مفاوضات تجديد عقد المهاجم الشاب تامي آبراهام قد تعقدت بشكل مفاجئ.

وعلم (Goal)، أن العرض المادي الذي اُقترح عليه من قبل إدارة النادي، لم يعد يتطابق مع طموحه، لا سيما بعد تأثيره الكبير مع البلوز منذ حصوله على فرصته هذا الموسم.

ويسعى صاحب الـ19 عامًا للحصول على مكافأة لا تقل بأي حال من الأحوال عن المكافأة التي حصل عليها زميله هودسون أودوي.

ونجح أودوي في مساومة الإدارة، بانتزاع راتب أسبوعي يُقدر بنحو 180.000 جنيه إسترليني، استغلالاً لموقفه القوي، بدخوله في عامه الأخير في عقده مع النادي.

بينما آبراهام، فيبدو في موقف أضعف كون عقده الحالي سينتهي بعد عامين ونصف من الآن، ما جعل المفاوضات تمتد لعدة أشهر دون وصول كلا الطرفين إلى مسافة قريبة على طاولة المفاوضات.

وانفجرت موهبة صاحب الـ22 عامًا التهديفية هذا الموسم، بالاحتفال في شباك المنافسين 14 مرة في كل المسابقات، آخرهم هدف تأمين أهم ثلاث نقاط في ديربي الأمس ضد آرسنال.

ولعب تامي دور البطل في زيارة ملعب "الإمارات" بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87، ليعزز مكان البلوز في المركز الرابع في جدول ترتيب أندية البريميرليج.