ما سر تأجيل مؤتمر فالفيردي الصحفي قبل لقاء أتلتيكو مدريد؟

سبب غريب وفريد من نوعه

سيطرت حالة من الدهشة والاستغراب على الصحفيين، بعد تأخر وصول مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لإجراء المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر لها غدًا الخمي

وجاءت الورطة من قبل سائق السيارة الخاصة بالمدرب الباسكي، إذ اكتشف فجأة وهو في طريقه من فندق إقامة برشلونة في جدة إلى قاعة المؤتمر، أنه لا يعرف المكان المخصص للمؤتمر الذي تنتظره جُل وسائل الإعلام العالمية.

وحاول السائق إنقاذ الموقف بالاستفسار عن مكان المؤتمر، لكن بعد فوات الأوان اكتشف أن مكانه في قاعة المؤتمرات الخاصة بالنادي الأهلي، ما تسبب في تأجيل المؤتمر، بعد وصول السيارة في وقت متأخر جدًا.

واضطر مدرب بلباو السابق لتأجيل حواره مع الصحفيين لحين الانتهاء من تدريبات اليوم الخميس المسائية.

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وسيكون ريال مدريد على موعد مع فالنسيا مساء اليوم، لتحديد هوية أول المتأهلين لنهائي كأس السوبر الإسبانية بنظامها الرباعي الجديد.

وسيتقابل الفائز من الريال وفالنسيا مع المنتصر من صدام البرسا والهنود الحمر، في نهائي الأحد المُقبل، الذي سيستضيفه نفس ملعب البطولة "الجوهرة المشعة".

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة كان آخر بطل للسوبر الإسبانية بنسختها القديمة، بفوزه على إشبيلية بنتيجة 2-1 العام الماضي في مدينة طنجة المغربية.