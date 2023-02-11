ما سر احتفال فيدي فالفيردي في نهائي كأس العالم للأندية؟ وما الخبر الذي تلقاه؟

فيديريكو فالفيردي احتفل بصورة خاصة في نهائي كأس العالم للأندية 2022 ضد الهلال، فما التفسير؟

احتفل فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بصورة خاصة ضد الهلال في المباراة التي سجل فيها هدفين ليحقق الملكي لقب كأس العالم للأندية 2022.

فالفيردي قاد ريال مدريد للفوز على الهلال بنتيجة 5-3 ليحقق النادي الملكي اللقب الخامس في تاريخه بكأس العالم للأندية.

كما تم اختيار نجم منتخب أورجواي كثاني أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية بعد فينيسيوس جونيورز، وتواجد فييتو نجم الهلال في المركز الثالث.

ما هو احتفال فالفيردي في نهائي كأس العالم للأندية 2022 ضد الهلال؟

بعد تسجيل فالفيردي في مرمى الهلال احتفل بوضع الإبهام في فمه في إشارة إلى انتظاره مولدًا جديدًا.

ولكن صديقة فالفيردي خسرت حملها منذ عدة أسابيع، بحسب التقارير الصحفية، مما دفع البعض للاندهاش من احتفال اللاعب.

ما سر احتفال فالفيردي في نهائي كأس العالم للأندية 2022 ضد الهلال؟

صديقة فالفيردي، مينا بونينو، نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر" تشرح فيها سر احتفال اللاعب.

وقالت: "مؤخرًا، ظهرت الشائعات التي تؤكد أنني فقدت حملي، ولم أكن قادرة على النفي لأن هذا ما كانت تبدو عليه الأمور وقتها، وبدا أنّه لا يوجد حياة في الجنين".

وتابعت: "انتظرنا الخضوع للفحوصات الطبية، وحملت الجنين لشهر كامل دون أن أعلم إن كان الحمل مستمرًا، ولكن بالأمس تلقينا الأخبار السارة".

وأوضحت: "الجنين لا يزال حيًا وفي أتم صحة، وكل شيء يسير بصورة طبيعية، نحن لا نزال نحاول استيعاب الأمر لكن كل شيء على ما يرام وأشكركم جميعًا".

كم عدد بطولات ريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

حقق ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه بعد التغلب على الهلال، ليبتعد أكثر عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث بطولات.

كما وصل النادي الملكي للبطولة المئة في تاريخه ليبتعد أكثر عم برشلونة صاحب الـ97 بطولة.