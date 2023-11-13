ما حقيقة مشاركة إنتر ميامي وليونيل ميسي في موسم الرياض لمواجهة الهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو؟

هل تجمع السعودية وتركي آل الشيخ بين ميسي ورونالدو من جديد باسم "موسم الرياض"؟

الجميع يترقب ما تخفيه النسخة الحالية من موسم الرياض للجماهير الرياضية بعدما قدمت العام الماضي مواجهة مثيرة بين نجوم الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تلك المواجهة كانت المرة الأولى والأخيرة التي تجمع بها ليو مع الدون على الأراضي السعودية، وكان الجمهور يطمح أن تتكرر لكن بشكل رسمي، لكن في الأخير فشلت محاولات الهلال لضم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الماضي.

حاليًا الحديث تجدد عن الجمع بينهما من بوابة موسم الرياض من جديد، خاصةً وأن تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، أكد أن الموسم سيشهد الكثير من المفاجآت الرياضية، وأن هناك مباراة عالمية بالفعل ستقام بين أحد الفرق أمام نجوم الهلال والنصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"إنتر ميامي يشارك في موسم الرياض" هذا هو العنوان الذي يسيطر خلال الساعات الماضية على الوسط الرياضي السعودي.

النبأ تناقلته عدد من الصحف السعودية والأجنبية، كـ"الشرق الأوسط" السعودية تداولت الخبر نقلًا عن صحيفة "أيسينشيال سبورت" متحدثة عن مواجهة جديدة مرتقبة في زي جديد لميسي.

وأكدت التقارير أنه من المنتظر أن يعلن تركي آل الشيخ قريبًا عن موعد هذه المواجهة وتفاصيلها.

ما حقيقة مشاركة إنتر ميامي وميسي في موسم الرياض؟

بتتبع مصادر هذه الصحف، تبين أن هذه الأنباء غير دقيقة بالمرة، خاصةً أنه لا يوجد مصدر موثوق تم نقل الخبر عنه.

المصدر الأول الذي نشر هذا النبأ هو حساب لمشجع نصراوي باسم "ماجد" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وربما عدد متابعيه الذي يصل لأكثر من 200 ألف متابع كان كافيًا لخدع تلك الصحف ودفعها لنقل الخبر عنه.

لكن لا يوجد أي منصب إعلامي رسمي أو مؤسسة صحفية تابعة لهذا الحساب، يمكن التعويل عليه يدعم نبأ المباراة المزعومة.

يشار إلى أن الصحف السعودية كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن كون مانشستر سيتي الإنجليزي هو مفاجأة هذه النسخة من موسم الرياض، والذي سيواجه نجوم الهلال والنصر.