ما حقيقة تزوير لاعب ريال مدريد السابق لتوريط برشلونة؟!

أزمة انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت الساعات الأخيرة أزمة بسبب لاعب ريال مدريد السابق رافا مارين نجم ديبورتيفو ألافيس الحالي بعدما قام بنشر صورة لقدمه ليوضح تعرضه للأذية من تدخل فيتور روكي لاعب برشلونة في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وكان مارين قد تسبب في طرد فيتور روكي صاحب الهدف الثالث لبرشلونة بعد دقائق قليلة من حلوله كبديل في أرض الملعب، واتهمت جماهير النادي الكتالوني الحكم بالتحيز وعدم وجود احتكاك يستدعي البطاقة الصفراء الثانية ولا الطرد.

وخرج مارين ونشر صورة قدمه وهي به جرح جراء تدخل روكي، لكن سريعًا بدأت جماهير برشلونة في الهجوم عليه بشكل أكبر حيث لم تظهر الوشوم التي يملكها في الصورة، واتهموه بتزييف جرحه والصورة من أجل توريط النادي الكتالوني والنجم البرازيلي الشاب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لاحقًا قام اللاعب بنشر صورة أخرى تظهر الوشم الخاص بقدمه اليسرى فوق الجرح، حيث لم يكن قد أظهره في الصورة الأولى مما تسبب في ذلك اللغط.

Rafa Marin Instagram

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جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بعدما أكمل النادي الكتالوني آخر 18 دقيقة منقوصًا من فيتور روكي.