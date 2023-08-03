"ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني" .. ساديو ماني يتحدث بعد أول مباراة مع النصر

السنغالي نزل بديلًا أمام الزمالك في أولى مشاركاته بقميص النصر

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خاض السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر السعودي، أمس الخميس، أول مباراة له بقميص العالمي، أمام الزمالك، ليخرج بعدها للحديث عن شعوره في تلك المباراة.

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السنغالي دخل بديلًا في الشوط الثاني، وشارك في تحويل تأخر فريقه بهدف، لتعادل بهدف لكل فريق، ليقود للعبور لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

وعقب المباراة، قال ماني، خلال تصريحاته للقنوات التليفزيونية: "الدعم الجماهيري كان مذهلًا اليوم، نحن نشعر بالسعادة بهذا الجمهور، وسنقدم المزيد في قادم المباريات، فلدينا لاعبين مميزين والروح بيننا جميعًا ممتازة".

وأضاف: "لا نزال في بداية المشوار، وإن شاء الله نحتفل بالألقاب في نهاية الموسم، مشجعو النصر رائعون والدعم الذي قدموه جنوني وأشعرني بالحماس لمواجهتهم خارج الملعب".

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي العالمي بالرجاء في المغربي في ربع النهائي، المقرر إقامته بعد غدٍ الأحد.

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