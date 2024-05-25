ما تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات ليفربول للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

كان موسم 2024-2025 صعبًا على نادي ليفربول، حيث لم يستطع إسعاد أنصاره بأي لقب، كما يستعد الفريق الإنجليزي لبداية مرحلة جديدة بعد رحيل المدرب يورجن كلوب.

وسيعمل الريدز، تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، على إعادة تحسين وضع الفريق والعودة للطريق الصحيح، والبداية ستكون من المعسكر الاعدادي للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي 2024-2025، في منتصف أغسطس وحتى تلك الفترة، سيكون على ليفربول الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات ليفربول الاستعدادية للموسم الجديد 2024-2025.

متى تبدأ تحضيرات ليفربول للموسم الجديد 2024-2025؟

من المنتظر أن يبدأ ليفربول، تحضيراته للموسم الجديد في منتصف شهر يوليو المقبل، على أن يخوض جولة خارج البلاد في نهاية الشهر وتحديدًا في الولايات المتحدة الامريكية سيتخللها عدة مباريات ودية.

جدول مباريات ليفربول التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025:

من المنتظر أن يفتتح الريدز، مبارياتهم الودية أمام ريال بيتيس، ثم سيلعب أمام آرسنال، ويختتم جولة الولايات المتحدة الأمريكية أمام مانشستر يونايتد.