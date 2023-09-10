ما تفاصيل عقد تشافي الجديد مع برشلونة؟ ومتى موعد الإعلان عنه؟

النادي الكتالوني يحسم ملفًا جديدًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل العقد الجديد الخاص بالمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة والذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع إدارة النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن العقد الجديد سيكون لمدة موسم واحد فقط، بالرغم من أن النية في بداية التفاوض كانت أن يتم تمديده لموسمين.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بدأت بين وكيل تشافي فيرناندو سولاناس وماتيو أليماني قبل أشهر، لكنها لم تحسم سوى في وجود المدير الرياضي الجديد ديكو.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العقد الجديد من قبل برشلونة خلال الأسبوع المقبل، بعد اجتماع أخير بين وكيل تشافي وديكو.

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جدير بالذكر أن العقد الحالي لتشافي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكانت تقارير في الصيف الماضي قد أكدت وجود خلافات على بعض البنود في التعاقد تعطل عملية التجديد.