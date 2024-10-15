ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025؟

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب..

بدأت الرؤية تتضح في مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، بعد أن مرت 4 جولات من هذه المنافسات.

أبدت بعض المنتخبات قوة كبيرة ونجحت في حسم تأهلها مباشرة من هذه الجولات الأربع لتكشر عن أنيابها بقوة وتوجه رسائل لكل القارة.

وبعض المنتخبات بات مشوارها رهن نقطة أو نقطتين أو حتى ثلاث نقاط، أما البعض فحسم خروجه تمامًا من المنافسة.

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في السطور التالية نستعرض لكم المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

ترتيب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2025؟ وأين يُقام؟

تقام كأس أمم إفريقيا 2025 في شهر ديسمبر 2025 أي نهاية العام القادم.

وستستضيف المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي النسخة الخامسة والثلاثون من البطولة القارية.

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن نظام للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

وقد تم تقسيم 48 منتخبًا في 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحب الاستضافة.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس إفريقيا 2025؟

بشكل رسمي تأهلت المنتخبات التالية إلى كأس إفريقيا 2025 اشتمالًا على المغرب البلد المنظم: