ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من يورو 2024؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات يورو 2024، ومواجهات ثمن النهائي....

اقترب دور مجموعات يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات، ليكتمل نصاب دور الـ 16 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ثمن النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وأصبح المنتخب الألماني، صاحب الأرض والجمهور في البطولة أول المتأهلين إلى دور الـ 16 بعد فوزه بأول مباراتين له، ثم لحق به المنتخب الإسباني، في صدارة المجموعة الثانية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 16:

المجموعة المتصدر الوصيف أفضل ثوالث تأهل دون حسم مركز الأولى ألمانيا الثانية إسبانيا الثالثة الرابعة الخامسة السادسة

ما موعد دور الـ 16 من يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 16 في البطولة، بداية من يوم السبت 29 يونيو، بمباراة وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية.