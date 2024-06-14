ما المباريات التي يغيب عنها ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بسبب كوبا أمريكا 2024؟

تعرف على المباريات التي يغيب عنها ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بسبب كوبا أمريكا 2024 وكم عددها؟

يواجه إنتر ميامي أزمة تنمثل في غياب نجمه الأهم ليونيل ميسي عنه لفترة ليست بالقليلة إثر مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024.

ويشارك ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 يونيو 2024 وحتى 14 يوليو من العام ذاته.

وسيتعين على تاتا مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي، التعامل مع غياب نجمه الأبرز وهدافه الذي قاد فريقه لتصدر ترتيب الدوري الأمريكي إلى الآن.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المباريات التي يغيب عنها ميسي مع إنتر ميامي بسبب مشاركته في كوبا أمريكا 2024.

جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

كم عدد المباريات التي يغيب عنها ميسي مع إنتر ميامي بسبب كوبا أمريكا 2024؟

على حسب مشوار ميسي ومنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024، سيتم تحديد المدة التي يغيب عنها الأرجنتيني على الفريق، ولكن المنتخب الأرجنتيني قد يصل كما المعتاد إلى الأدوار المتقدمة وبالتالي سيلحق الضرر بإنتر ميامي إلى الحد الأقصى.

مدة غياب ميسي المؤكدة عن إنتر ميامي تستمر حتى 30 يونيو بمجرد مشاركته في البطولة والمعسكر الإعدادي للتانجو، وهو ما يعني غيابه عن 3 مباريات على الأقل،، وحال تأهل الأرجنتين إلى الدور الثاني فسيغيب من 4-6 مباريات حسب مشوار التانجو في البطولة.

في الجدول التالي نستعرض لكم المباريات التي يغيب عنها ميسي مع إنتر ميامي بسبب كوبا أمريكا 2024 بشكل مؤكد، والمباريات الأخرى التي يحتمل أن يغيبها أو أن يعود إلى صفوف الريدز قبلها حال مغادرة مصر للبطولة.