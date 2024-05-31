ما القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟...

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة من أمتع وأعرق البطولات الكروية، والتي دائمًا ما تكون مليئة بالإثارة والحماس، إذ سنكون على موعد مع نسخة جديدة من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتعد تلك النسخة هي الأولى التي يقرر "كونميبول" فيها إقامة البطولة كل 4 أعوام زوجية، بدءًا من نسخة 2020، لتكون النسخة الحالية في 2024.

وينتظر عشاق كرة القدم، بشغف النسخة الاستثنائية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات ومجموعات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024؟

تذاع مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى المباراة النهائية على شاشتها.

وتبدأ المواجهات من مرحلة المجموعات لكوبا أمريكا 2024 يوم 20 يونيو 2024، على أن تنتهي البطولة بمباراة النهائي يوم السبت الموافق 14 يوليو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

كيف تشاهد مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات كأس أمم أوروبا.