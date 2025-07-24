ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تنطلق بطولة أخرى مثيرة ينتظرها جمهور كرة القدم، حين تتم بداية دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 والذي يعد كالعادة بأعلى مستويات المتعة والإثارة.

البطولة توج بها بيراميدز المصري الموسم الماضي وستكون هناك منافسة ضارية على اللقاب مع عتاة القارة وأبرزهم الأهلي وصن داونز والترجي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد انطلاق دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

سيبدأ الدور التمهيدي الأول لنسخة موسم 2025-2026 من دوري أبطال أفريقيا يوم 19 سبتمبر 2025 وينتهي في 28 سبتمبر 2025. أما دور المجموعات، فسيبدأ يوم 21 نوفمبر 2025، وعلى الأرجح ستقام المباراة النهائية للبطولة بين يومي 8 و24 مايو 2026.

البطولة البداية النهاية دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 19 سبتمبر 2025 8-24 مايو 2026

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

البطولة القنوات الناقلة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 beIN Sports

كيف تشاهد دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عن طريق تطبيق TOD.



