Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoبيسا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وبيزا ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 47 نقطة بعد تعادله مع روما في لقاء قمة جمع بينهما، ولكن يأتي ذلك بعد سلسلة من الخسائر التي تلقاها السيدة العجوز، ليصبح في المركز السادس، وبالتأكيد يسعى الفريق لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك بيزا 15 نقطة فقط، يحتل بها المركز الـ19، ويحتاج لبذل مجهود كبير إذا ما أراد الابتعاد عن مراكز الهبوط، ولذا فمن المؤكد أنه سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام البيانكونيري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وبيزا في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 7 مارس 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد بيسا

يوفنتوسHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestبيزا
1
ماتيا بيرين
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
4
فيدريكو غاتي
27
أندريا كامبياسو
19
كيفرين تورام
22
ويستون ماكيني
8
تيون كوبمينرس
7
فرانشيسكو كونسيساو
30
جوناثان دايفيد
10
كينان يلدز
12
نيكولاس
4
أنتونيو كاراتشيولو
26
F. Coppola
2
R. Bozhinov
3
S. Angori
8
مالت هوجولت
6
ماريوس مارين
20
ميشيل أيبشير
7
مهدي ليريس
32
ستيفانو موريو
17
رافيو دوروسينمي

3-5-2

بيزاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوسكار هيلجيمارك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وبيزا في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بيزا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات يوفنتوس وبيزا الأخيرة

يوفنتوس

المباراة الأخيرة

بيزا

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0