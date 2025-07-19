ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على نيويورك ريد بولز، الأحد بملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة ويسعى للمضي قدمًا بشكل جيد في النتائج، في المقابل، يحتل نيويورك ريد بولز المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 20 يوليو 2025 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

المباراة نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي التاريخ الأحد 20 يوليو 2025 موعد المباراة 02:30 مصر والسعودية الملعب ريد بول أرينا القنوات الناقلة Apple TV

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Sports Illustrated Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

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نتائج نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025