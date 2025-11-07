ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يرتحل النصر لمواجهة الفريق الحديث الظهور نيوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل العالمي اللقاء وعينه على تخطي هذه العقبة ودعم حظوظه في الحصول على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خرج الموسم الماضي صفر اليدين بشكل غير معتاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 8 نوفمبر 2025، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية مشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج نيوم والنصر في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين نيوم والنصر في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نيوم والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026