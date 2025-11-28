تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoلاتسيو
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب سان سيرو، لاستقبال مباراة هامة تجمع بين ميلان ولاتسيو لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل ميلان وصافة الدوري الإيطالي خلف روما بنقطتين، بينما يحتل لاتسيو المركز الثامن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان ولاتسيو، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة
STC TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "STC TV".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

تشكيلات ميلان ضد لاتسيو

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestلاتسيو
16
C
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
19
يوسف فوفانا
56
أليكسيس ساليمايكيرس
14
لوكا مودريتش
12
أدريان رابيو
33
دافيد بارتيساغي
10
رافائيل لياو
18
كريستوفر نكونكو
94
ايفان بروفيديل
13
أليسيو رومانيولي
77
أدام ماروسيتش
3
لوكا بيليغريني
34
ماريو خيلا
5
ماتياس فيسينو
8
ماتيو جندوزي
26
توما باسيتش
18
غوستاف ايساكسون
10
C
ماتيا زاكانيي
19
بولايي ديا

4-3-3

لاتسيوAway team crest

ميلان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

لاتسيو
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • موريتزيو ساري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

شاهد الدوري الإيطالي عبر STC TVاشترك الآن!

نتائج ميلان ولاتسيو في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

لاتسيو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ مواجهات ميلان ولاتسيو في المباريات الخمس الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

لاتسيو

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان
0