الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoجنوى
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وجنوى ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 38 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام كالياري بهدف نظيف دون رد، ليستمر في الوصافة لصالح إنتر المتصدر برصيد 39 نقطة.

ويسعى ميلان  لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر وروما ويوفنتوس ونابولي.

على الجانب الآخر يحتل جنوى المركز الـ 17، برصيد 15 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا لأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A

ما موعد مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وجنوى في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الخميس 8 يناير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عيسى الحربين.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعامر عبد الله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد جنوى

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestجنوى
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
23
فيكايو توموري
46
ماتيو غابيا
12
أدريان رابيو
33
دافيد بارتيساغي
19
يوسف فوفانا
56
أليكسيس ساليمايكيرس
14
لوكا مودريتش
10
رافائيل لياو
11
كريستيان بوليسيتش
1
نيكولا ليالي
5
ليو أوستيجارد
27
اليساندرو ماركاندالي
22
يوهان فاسكيز
77
ميكائيل إليرتسون
15
بروك نورتون-كوفي
3
أرون مارتين
32
مورتن فريندروب
17
رسلان مالينوفسكي
9
فيتينيا
29
لورنزو كولومبو

3-5-2

جنوىAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييلي دي روسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وجنوى في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات ميلان وجنوى الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

جنوى

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

