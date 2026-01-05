ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وجنوى ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 38 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام كالياري بهدف نظيف دون رد، ليستمر في الوصافة لصالح إنتر المتصدر برصيد 39 نقطة.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر وروما ويوفنتوس ونابولي.

على الجانب الآخر يحتل جنوى المركز الـ 17، برصيد 15 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا لأنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وجنوى في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الخميس 8 يناير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق عيسى الحربين.

القنوات الناقلة المعلق stc tv

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان وجنوى في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ميلان وجنوى الأخيرة

ترتيب ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026