ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وساسوولو ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.
تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الروسونيري الصدارة برصيد 31 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن نابولي، لذا لا بديل للديافولو سوى الفوز للحفاظ على مركزه، بينما يحتل النيروفيردي المركز التاسع برصيد 20 نقطة، ويسعى للوصول للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، سواء الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة ميلان وساسوولو، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب سان سيرو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|هاني الشهري
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة ميلان وساسوولو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.