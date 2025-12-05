ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لوسيل، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي مصر والإمارات في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب المصري يسعى للوصول للنقطة الرابعة بعد التعادل المخيب للآمال مع الكويت في أولى المباريات، بينما يطمح الإماراتيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة من الأردن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

تاريخ مواجهات مصر والإمارات الأخيرة

الإمارات المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار الإمارات العربية المتحدة 0 - 0 مصر 0 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

نتائج مصر والإمارات في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر والإمارات في كأس العرب 2025