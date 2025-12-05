تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoالإمارات العربية المتحدة
team-logoمصر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب لوسيل، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي مصر والإمارات في الجولة الثانية من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

المنتخب المصري يسعى للوصول للنقطة الرابعة بعد التعادل المخيب للآمال مع الكويت في أولى المباريات، بينما يطمح الإماراتيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة من الأردن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف بتوقيت مصر.

crest
كأس العرب - المجموعة الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

كما يمكن متابعة البث المباشر مجانًا دون اشتراك عبر تطبيق stc tv.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
قنوات الكأس-
-
أبو ظبي الرياضية 1-
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبد الحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشاهاني الشهري

تاريخ مواجهات مصر والإمارات الأخيرة

الإمارات

المباراة الأخيرة

مصر

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

نتائج مصر والإمارات في المباريات الأخيرة

الإمارات
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب مصر والإمارات في كأس العرب 2025

