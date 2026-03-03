ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يريد الفوز من أجل تضييق الخناق أكثر فأكثر على المتصدر آرسنال، بينما نوتنجهام فورست يريد تحقيق نتيجة إيجابية مفاجئة تحسن موقفه في صراع تجنب الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأربعاء 4 مارس 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز ملعب الاتحاد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026