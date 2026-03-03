Goal.com
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoنوتنجهام فوريست
ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب الاتحاد. 

مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني يريد الفوز من أجل تضييق الخناق أكثر فأكثر على المتصدر آرسنال، بينما نوتنجهام فورست يريد تحقيق نتيجة إيجابية مفاجئة تحسن موقفه في صراع تجنب الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأربعاء 4 مارس 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

ملعب الاتحاد

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026

25
جيانلويجي دوناروما
3
روبن دياش
15
مارك جويهي
27
ماتيوس نونيز
21
ريان آيت نوري
20
بيرناردو سيلفا
10
ريان شرقي
16
رودري
6
ناثان آكي
42
أنطوان سيمينيو
7
عمر مرموش
26
ماتز سيلس
5
موريلو
34
أولا أينا
3
نيكو ويليامس
31
نيكولا ميلنكوفيتش
7
كالوم هودسون أودوي
21
اوماري هوتشينسون
8
إليوت أندرسون
6
ابراهيم سنغاري
10
مورغان جيبس وايت
19
إيغور جيسوس

  • بيب جوارديولا

  • فيتور باريرا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فورست
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

فورست

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026

