ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومنيني في نهائي كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومنينيسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

وصلنا إلى الأمتار الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي شهدت مباريات مثيرة، وسنكون على موعد مع مباراة قوية ومليئة المتعة في النهائي والذي سيجمع، مانشستر سيتي وفلومنينسي.

مانشستر سيتي، استهل مشواره في البطولة أمام فريق أوراوا الياباني، وفاز عليه بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتحقيق اللقب الأول له في البطولة.

أما فلومنينسي، وفي مشاركته الأولى في البطولة، نجح في الفوز على الأهلي، بهدفين دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع أبناء بيب جوارديولا في النهائي

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023 يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023 ؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق رؤوف خليف.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق فهد العتيبي.

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق رؤوف خليف

فهد العتيبي

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومنينيسي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.