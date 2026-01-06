تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoبرايتون
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تتطلع أعين عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب الاتحاد الذي يستضيف إحدى قمم الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وبرايتون.

مانشستر سيتي وصيف الدوري إلى الآن يسعى لتضييق الخناق على آرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط عنه، لذلك يسعى لتخطي عقبة برايتون الذي يحتل المركز العاشر ويطمح للدخول إلى مراكز التأهل الأوروبي.

وسقط السيتزينس في فخ التعادل أمام تشيلسي في الجولة الماضية، وكانت مباراة في المتناول إلى أن سجل إنزو فيرنانديز هدف التعادل المتأخر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأربعاء 7 يناير 2026، على ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
برايتون crest
برايتون
برايتون

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار مانشستر سيتي قبل مباراة برايتون

أعلن مانشستر سيتي، عن تفاصيل إصابة يوشكو جفارديول، مدافع الفريق والتي تعرض لها في مباراة تشيلسي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ومن المنتظر أن يخضع النجم الكرواتي لعملية جراحية قريبًا.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد برايتون

مانشستر سيتيHome team crest

4-3-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرايتون
25
جيانلويجي دوناروما
33
نيكو أوريلي
27
ماتيوس نونيز
6
ناثان آكي
45
عبد القدير خوسانوف
10
ريان شرقي
16
رودري
47
فيل فودين
4
تيجاني ريجنديرز
20
بيرناردو سيلفا
9
إرلينج هالاند
1
بارت فيربوغين
6
يان باول فان هيكي
34
جويل فيلتمان
5
لويس دينك
24
فردي كاديوغلو
22
كاورو ميتوما
26
ياسين اياري
10
جورجينيو روتر
25
دييجو جوميز
8
براجان جرودا
19
تشارالامبوس كوستولاس

4-2-3-1

برايتونAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيان هورزلر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

برايتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

برايتون

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

10

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0