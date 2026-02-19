Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoليتشي
فيا ديل ماري
team-logoإنتر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وإنتر ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 61 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على يوفنتوس بفارق هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويسعى الإنتر للحفاظ على مركزه والتمسك بصدارة السيري آ.

بينما يمتلك ليتشي 24 نقطة، ويتواجد في المركز الـ 17 بعد الفوز أمام كالياري في الجولة السابقة، ويسعى بكل جهد للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد قدر الإمكان عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ليتشي وإنتر في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 21 فبراير 2026، على استاد فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
فيا ديل ماري

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليتشي ضد إنتر

ليتشيHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
30
ولاديميرو فالكوني
44
Gabriel
17
رافايل فيجا
25
انتونينو غالو
4
كيالوندا غاسبار
16
اومري غانديلمان
29
لاسانا كوليبالي
20
يلبير رمضاني
50
سانتياغو بيروتي
23
ريكاردو سوتيل
99
وليد شديرة
1
يان سومر
25
مانويل أكانجي
95
أليساندرو باستوني
31
يان بيسيك
23
نيكولو باريلا
7
بيوتر زيلينسكي
8
بيتار سوسيتش
32
فيديريكو ديماركو
11
لويس هنريكي
9
ماركوس تورام
10
لاوتارو مارتينيز

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليتشي وإنتر في المباريات الأخيرة

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ليتشي وإنتر الأخيرة

ليتشي

آخر 5 مباريات

إنتر

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

0

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ترتيب ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

