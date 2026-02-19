ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فيا ديل ماري لاستقبال مباراة مهمة تجمع ليتشي وإنتر ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 61 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على يوفنتوس بفارق هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويسعى الإنتر للحفاظ على مركزه والتمسك بصدارة السيري آ.

بينما يمتلك ليتشي 24 نقطة، ويتواجد في المركز الـ 17 بعد الفوز أمام كالياري في الجولة السابقة، ويسعى بكل جهد للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد قدر الإمكان عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ليتشي وإنتر في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 21 فبراير 2026، على استاد فيا ديل ماري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ليتشي وإنتر في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليتشي وإنتر الأخيرة

ترتيب ليتشي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026