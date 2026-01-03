ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو ونابولي ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ على كريمونيسي بهدفين نظيفين، ليستمر في في مُطاردة ميلان صاحب الـ35 نقطة، وإنتر المتصدر برصيد 36 نقطة، وبالتأكيد لا بديل سوى الفوز ليستمر في ملاحقة لقب الدوري.

على الجانب الآخر يُقدم لاتسيو موسم قد يكون للنسيان إذا ما استمر في إهدار النقاط، حيث يحتل النسور المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ولكن قد تُغفر الجماهير للفريق إذا قدم الأداء المطلوب في المباريات الكبيرة والمهمة مثل لقاءهم مع الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج لاتسيو ونابولي في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات لاتسيو ونابولي الأخيرة

ترتيب لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026