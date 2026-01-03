تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoلاتسيو
ستاديو أوليمبيكو، روم
team-logoنابولي
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع لاتسيو ونابولي ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ على كريمونيسي بهدفين نظيفين، ليستمر في في مُطاردة ميلان صاحب الـ35 نقطة، وإنتر المتصدر برصيد 36 نقطة، وبالتأكيد لا بديل سوى الفوز ليستمر في ملاحقة لقب الدوري.

على الجانب الآخر يُقدم لاتسيو موسم قد يكون للنسيان إذا ما استمر في إهدار النقاط، حيث يحتل النسور المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ولكن قد تُغفر الجماهير للفريق إذا قدم الأداء المطلوب في المباريات الكبيرة والمهمة مثل لقاءهم مع الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة لاتسيو ونابولي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة لاتسيو ضد نابولي

لاتسيوHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
94
ايفان بروفيديل
77
أدام ماروسيتش
34
ماريو خيلا
3
لوكا بيليغريني
13
أليسيو رومانيولي
32
دانيلو كاتالدي
8
ماتيو جندوزي
26
توما باسيتش
14
تيجاني نوسلين
10
ماتيا زاكانيي
18
غوستاف ايساكسون
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
13
أمير رحماني
5
خوان
22
جيوفاني دي لورينزو
8
سكوت مكتوميناي
68
ستانيسلاف لوبوتكا
21
ماتيو بوليتانو
20
إليف إلماس
7
دافيد نيريس
37
ليوناردو سبينازولا
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • موريتزيو ساري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج لاتسيو ونابولي في المباريات الأخيرة

لاتسيو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ مواجهات لاتسيو ونابولي الأخيرة

لاتسيو

آخر 5 مباريات

نابولي

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب لاتسيو ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

